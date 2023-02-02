بايرن ميونخ ولايبزج يصعدان لدور الثمانية في كأس ألمانيا

المصدر: د ب أ

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حجز فريقا بايرن ميونخ ولايبزج مقعديهما في دور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، أمس، بعدما تغلبا على فريقي ماينز وهوفنهايم على الترتيب، بدور الـ16 للمسابقة.

ولم يجد بايرن أدنى صعوبة في اجتياز عقبة مضيفه ماينز، بعدما تغلب عليه 4 / صفر على ملعب ميوا أرينا.

وافتتح الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل لبايرن في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميلاه جمال موسيالا وليروي ساني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و44 على الترتيب.

وتكفل جمال موسيالا بإحراز الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 83، في حين أنهى ماينز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أليكسندر هاك في الدقيقة 87.

وصعد لايبزج (حامل اللقب) لدور الثمانية في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على ضيفه هوفنهايم، في وقت سابق.

وتقدم لايبزج بهدف مبكر أحرزه إيميل فورسبيرغ في الدقيقة الثامنة، وأضاف كونراد لايمر الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وقلص هوفنهايم الفارق، بعدما أحرز كاسبر دولبيرغ هدفاً للفريق الضيف في الدقيقة 77، غير أن تيمو فيرنر، أضاف الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 84.

وتضاعفت معاناة هوفنهايم في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ستانلي نسوكي في الدقيقة 86، لحصوله على الإنذار الثاني.

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