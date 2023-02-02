مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الرابطة

المصدر: د ب أ

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واصل مانشستر يونايتد انطلاقته الناجحة في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتأهل الفريق بجدارة إلى المباراة النهائية، بعدما جدد الفوز على نوتنغهام فوريست، وتغلب عليه 2 / صفر، أمس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

ويلتقي مانشستر يونايتد في النهائي مع نيوكاسل في 26 فبراير الحالي، حيث تأهل نيوكاسل إلى المباراة النهائية بفوزه على ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي.

وكان مانشستر يونايتد، الذي توِّج بلقب هذه البطولة خمس مرات سابقة، تغلب على نوتنغهام 3 / صفر في مباراة الذهاب على ملعب الأخير.

وجدد «يونايتد» انتصاره على نوتنغهام من خلال مباراة الإياب التي أقيمت أمس على استاد أولد ترافورد بمانشستر، ليفوز بمجموع المباراتين 5 /صفر، ويحجز مقعده في النهائي بجدارة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة اليوم بالتعادل السلبي، ثم سجل أنتوني مارسيال وفريد هدفي المباراة في الدقيقتين 73 و76.

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