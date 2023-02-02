برشلونة يُحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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اجتاز برشلونة خطوة جديدة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي غاب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما اقتنص فوزاً ثميناً من ملعب مضيف ريال بيتيس 2 / 1، مساء أمس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 للمسابقة.

وأحكم برشلونة، الذي حققه فوزه الـ16 في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، قبضته على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد ريال بيتيس، الذي نال خسارته السادسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات، عند 31 نقطة في المركز السادس.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن تأتي الإثارة والمتعة في الشوط الثاني.

وافتتح رافينيا التسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 65، قبل أن يحرز النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 80.

وأشعل بيتيس المباراة من جديد، بعدما قلَّص الفارق بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جوليس كوندي، لاعب برشلونة، هدفاً عكسياً للفريق الأندلسي في الدقيقة 85، لتشهد الدقائق الأخيرة إثارة بالغة.

وحاول بيتيس خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل، ليحصد برشلونة النقاط الثلاث من ملعب بينتو فيامارين.

وأنهى بيتيس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ويليان كارفالو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

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