في صفقة قياسية .. تشيلسي يضم فرنانديز من بنفيكا مقابل 129 مليون دولار

المصدر: رويترز

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أكدت شبكة سكاي سبورتس أن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا في صفقة قياسية بريطانية مقابل 105 ملايين جنيه استرليني (129 مليون دولار) أمس الثلاثاء.

ومع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، تفاوض تشيلسي مع نظيره البرتغالي بشأن طريقة سداد الصفقة من أجل الوفاء بقيمة الشرط الجزائي في عقده.

وستتفوق الصفقة على مبلغ 100 مليون جنيه استرليني وهي قيمة ما دفعه مانشستر سيتي لضم جاك جريليش من أستون فيلا في 2021.

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