لتعويض النني .. أرسنال يتعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو

المصدر: رويترز

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أعلن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي المخضرم جورجينيو من تشيلسي في عقد مدته 18 شهرا.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت 12 مليون جنيه إسترليني (14.78 مليون دولار).

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لموقع النادي على الإنترنت "جورجينيو لاعب وسط ذكي ويملك مهارات قيادية كبيرة وخبرة عميقة في الدوري الممتاز وكذلك خبرة دولية.

"جورجينيو فاز بالكثير في مسيرته لكنه لا يزال متعطشا للمزيد ولديه استعداد كبير للمساهمة معنا. نحن سعداء للغاية للتعاقد مع جورجينيو ونرحب به وبعائلته في النادي".

واحتاج أرسنال، الذي يتقدم بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في سباق الفوز بلقب الدوري، إلى تعزيز خط الوسط خاصة مع غياب المصري محمد النني بسبب إصابة في الركبة، قال النادي إنها تحتاج لخضوعه لجراحة ستبقيه بعيدا عن الملاعب "فترة طويلة".

وسيمنح جورجينيو المولود في البرازيل لأرسنال خبرة كبيرة في سباقه للفوز باللقب، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وبطولة أوروبا 2020 مع إيطاليا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مؤثرا مع تشيلسي هذا الموسم، حيث شارك في 25 مباراة في كافة المسابقات.

كما فاز جورجينيو بالدوري الأوروبي وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين لكأس رابطة الدوري في أكثر من 200 مباراة مع تشيلسي منذ انضمامه للنادي في يوليو 2018 قادما من نابولي الإيطالي.

وقضى أربع سنوات ونصف في نابولي وكانت أفضل مواسمه 2017-2018، حيث ساهم في المنافسة على لقب الدوري وقاد الفريق للمركز الثاني.

وقدم أرسنال عرضا متأخرا لجورجينيو بعدما تردد أنه تقدم بعرضين للتعاقد مع لاعب الوسط الأكوادوري موزيس كايسيدو رفضهما ناديه برايتون آند هوف ألبيون.

وسيلتقي أرسنال مع إيفرتون، الذي تعاقد مع المدرب شون دايك يوم الاثنين، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري يوم السبت المقبل.

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