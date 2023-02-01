أضواء على اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في أوروبا

المصدر: رويترز

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كثفت كبرى الأندية في أوروبا نشاطها لحسم الصفقات المعلقة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بساعات.

فيما يلي أضواء على اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في العديد من الدول الأوروبية اليوم الثلاثاء.

- أنهى فولهام إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط المدافع ساشا لوكيتش من تورينو دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ووافق لوكيتش على الانضمام لفولهام لمدة أربعة أعوام ونصف العام مع خيار تمديد التعاقد لعام إضافي.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عاما "سعيد للغاية بالتوقيع لفولهام، والآن أصبحت جزءا من تشكيلة الفريق".

- انضم المهاجم الإسباني أيوزي بيريز إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادما من ليستر سيتي.

* أبرز صفقات يناير:

- جواو كانسيلو إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

- ميخايلو مودريك إلى تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

- أنتوني جوردون إلى نيوكاسل 45 مليون جنيه إسترليني.

- كودي جاكبو إلى ليفربول مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

- بنوا بادياشيل إلى تشيلسي 35 مليون جنيه إسترليني.

- جورجينيو روتر إلى ليدز يونايتد مقابل 40 مليون يورو.

- نوني مادويكي إلى تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.

- لياندرو تروسار إلى أرسنال مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

- مالو جوتسو إلى تشيلسي مقابل 26.3 مليون جنيه إسترليني.

- دانجو واتارا إلى بورنموث مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

- انضم دييجو يورينتي مدافع ليدز يونايتد إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بعدما فقد مركزه في الدفاع لصالح ليام كوبر وروبن كوخ والوافد الجديد ماكس ويبر.

- انضم ديجيد سبنس ظهير أيمن توتنهام هوتسبير إلى استاد رين المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لينضم إلى زميله مدافع توتنهام جوي رودون الذي انتقل إلى النادي الفرنسي في أغسطس.

وشارك سبنس، الذي وقع عقدا مقابل 12.5 مليون جنيه استرليني (15.40 مليون دولار) بالإضافة إلى 7.5 ملايين استرليني مكافآت، في أربع مباريات فقط كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- استعاد أستون فيلا لاعبه برتراند تراوري المعار إلى إسطنبول باشاكشهر التركي، بينما انتقل الدولي القادم من زيمبابوي مارفيلوس ناكامبا وزميله لاعب الوسط الإنجليزي البالغ عمره 20 عاما آرون رامسي على سبيل الإعارة إلى لوتون تاون وميدلسبره على الترتيب.

- ذكرت وسائل إعلام بريطانية وشبكة سكاي سبورتس ألمانيا أن مارسيل زابيتسر لاعب بايرن ميونيخ قد ينضم لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن بديل بعد خسارة كريستيان إريكسن بسبب إصابة في الكاحل.

- أكمل ليستر سيتي تعاقده مع المهاجم الغاني نيثن أوبوكو من فريق فيلد ماسترز سبورتنغ. اللاعب البالغ عمره 21 عاما سينضم لفريق ليفن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

- اتفق فولهام بالتراضي مع لاعبه جوش أونوماه على فسخ تعاقده، بعد مشاركته في مباراتين فقط هذا الموسم كبديل.

- خسر مانشستر يونايتد لاعبه إريكسن بسبب إصابة في الكاحل سيغيب على إثرها لمدة ثلاثة أشهر لكن المدرب إريك تن هاج قال إن الفريق لن يوقع مع بديل في اليوم الأخير لفترة الانتقالات.

وقال تن هاج "من الصعب (إتمام) تعاقد في اليوم الأخير. لا يمكنك وضع سياسة للحماية من مثل هذه الإصابات السيئة، "نملك لاعبين جيدين في خط الوسط. يستطيعون سد الفراغ. من الواضح تماما أن إريكسن يقدم للفريق أداء رائعا ولديه خصائص يصعب تعويضها تحديدا تأثيره في الثلث الأخير ولمسته الأخيرة".

- قال أرسنال إن لاعبه المصري محمد النني يعاني من "إصابة كبيرة" في ركبته اليمنى تتطلب خضوعه لجراحة مما دفع النادي للبحث عن بديل.

وفشل النادي في التعاقد مع موزيس كايسيدو لاعب برايتون آند هوف ألبيون، لكنه يقترب من التوقيع مع جورجينيو من تشيلسي.

- من المنتظر أن ينتقل جورجينيو لاعب وسط تشيلسي إلى أرسنال اليوم، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب الوسط الإيطالي سيخضع للفحص الطبي وسينضم لمتصدر الدوري الممتاز مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

- استكمل جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي إجراءات انتقاله لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة مع وجود بند بضم اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الجاري.

- انتقل الظهير الأيمن الأسكتلندي هاريسون أشبي إلى نيوكاسل يونايتد قادما من وست هام يونايتد.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل "هاريسون موهوب جدا، ولديه فرصة كبيرة للتطور، لذا نحن سعداء بضمه. يتمتع بصفات جيدة جدا لذا نتطلع إلى العمل معه في هذا الفصل المثير في مسيرته".

- انضم الشاب الواعد ديوجو مونتيرو إلى ليدز يونايتد لمدة ثلاثة أعوام ونصف الموسم قادما من سيرفيت السويسري، والذي شارك معه لأول مرة وعمره 16 عاما، وقد لعب لمنتخبات الناشئين والشباب بالبرتغال.

- انتقل ماركينيوس جناح أرسنال البالغ عمره 19 عاما إلى نوريتش سيتي في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وكان ماركينيوس قد شارك في ست مباريات في كل المسابقات منذ انضمامه إلى أرسنال في يونيو الماضي.

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