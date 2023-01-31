الجزائر تقسو على النيجر وتتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين عقب فوزه الكبير بخماسية نظيفة على نظيره منتخب النيجر في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب " ميلود هدفي" بمدينة وهران، في المباراة الأولى للدور قبل النهائي.

افتتح القائد أيوب عبد اللاوي مهرجان الأهداف في الدقيقة 15، ثم تبعه أيمن محيوص، بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و34، لينفرد بصدارة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 5 أهداف. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل بوريما كاثا كوريه، الهدف الرابع بالخطأ في مرماه.

في الشوط الثاني، أكد المنتخب الجزائري هيمنته على المباراة، بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 83، عن طريق المهاجم البديل سفيان بايزيد.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع المتأهل من المباراة التي يلتقي فيها المنتخب السنغالي مع منتخب مدغشقر في وقت لاحق اليوم، في النهائي المقرر له السبت المقبل على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية.

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