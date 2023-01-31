تشافي: يجب أن نقدم أمام بيتيس أداء أفضل مما قدمناه أمام جيرونا

المصدر: د ب أ

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اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بأن فريقه يحتاج إلى أن يقدم أداء أفضل مما قدمه في المباراة أمام جيرونا، إذا أراد التغلب على مضيفه ريال بيتيس غدا الأربعاء في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على بيتيس غدا في المباراة المؤجلة بينهما منذ منتصف يناير الحالي بسبب مشاركتهما في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وبرغم تحقيق الفوز في المباراة الماضية على جيرونا 1 / صفر يوم السبت الماضي، أشار تشافي إلى أن الفوز تحقق بصعوبة.

وأشار تشافي: "نلعب مباريات مثل المباريات النهائية في كل جولة. في مواجهة بيتيس، علينا أن نكون أكثر حدة وأن نؤدي بشكل أفضل في الهجوم عما قدمناه أمام جيرونا. علينا أن نجرب أساليب جديدة في الهجوم، ولكننا لم نقدم مباراة سيئة. أعتقد أننا جيدين في العديد من الأمور".

ويرى تشافي أن فريقه قدم أربع مباريات "رائعة" في آخر 6 مباريات خاضها فيما قدم مباراتين "جيدتين".

وقال تشافي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء (أوروبا برس) اليوم الثلاثاء: "هدفنا هو تحقيق الفوز من خلال أداء جيد. أسلوبنا هو صناعة الفرص والضغط وتحقيق الفوز. ولكن هذا الأسلوب قد لا يجدي في جميع الأحيان، وقد لا نلعب بشكل جيد للغاية ونحقق الفوز، وقد نلعب بشكل مميز ولا نحقق الفوز".

وأضاف : "في كأس السوبر، قدمنا مباراة رائعة (أمام ريال بيتيس)، وهدفنا أن نلعب مثلها".

وكان الفريقان التقيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر في وقت سابق من الشهر الحالي وتعادلا 2-2 قبل أن يحسم برشلونة المواجهة لصالحه بركلات الترجيح.

وقال تشافي: "هذه المباراة مفيدة للغاية بالنسبة لنا. مانويل بيليجريني (مدرب بيتيس) يغير نظام اللعب بشكل ضئيل".



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