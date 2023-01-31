الاتحاد الإسباني يعلن مواعيد كلاسيكو الكأس

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، والمقررة على استاد "سانتياجو برنابيو" في مدريد ستقام في الثاني من مارس المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين، والمقررة على استاد "كامب نو" ببرشلونة، ستقام في الخامس من أبريل المقبل.

ويتأهل الفائز في مجموع مباراتي الكلاسيكو بين الفريقين إلى المباراة النهائية للبطولة، والتي تقام في السادس من مايو المقبل بمدينة أشبيلية.

وأشار الاتحاد إلى أن مباراتي المواجهة الأخرى في المربع الذهبي للبطولة بين فريقي أوساسونا وأتلتيك بلباو، تحدد لهما الأول من مارس المقبل ذهابا على استاد "إل ساردار" والرابع من أبريل المقبل إيابا على استاد "سان ماميس".

ويخوض أوساسونا فعاليات الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ 18 عاما، ويسعى للتأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه، فيما خاض بلباو اثنين من آخر ثلاث مباريات نهائية للبطولة، التي توج بلقبها 23 مرة سابقة.

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