نيمار يغيب عن رحلة سان جيرمان المتعثر لمواجهة مونبلييه

المصدر: رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء إصابة نيمار بإجهاد عضلي، ليغيب عن رحلة الفريق لمواجهة مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا الأربعاء، حيث يعاني فريق العاصمة من تراجع في الأداء.

وحصد باريس سان جيرمان 48 نقطة من 20 مباراة، وتقلص فارق الصدارة لصالحه إلى ثلاث نقاط فقط عن لانس صاحب المركز الثاني.

وبدأ فريق المدرب كريستوف جالتييه عام 2023 بشكل مهتز، بعدما خسر آخر مباراتين خارج ملعبه ضد لانس وستاد رين وقبل التعادل 1-1 على ملعبه مع ستاد رانس يوم الأحد الماضي.

ويستضيف سان جيرمان منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير شباط المقبل.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي اليوم "لقد تحدثت للاعبين، نحتاج لاستعادة الاتساق في الأداء لكن هناك أوقات في الموسم تكون الأمور أكثر صعوبة".

وسيغيب عن باريس سان جيرمان لاعب الوسط ماركو فيراتي للإيقاف بعد طرده عقب 14 دقيقة من مشاركته كبديل في الشوط الثاني من مباراة الأحد.

وأوضح جالتييه "علينا إعادة اكتشاف التوليفة الصحيحة في الوسط. نحتاج للمزيد من الكثافة والسيولة.

"نحن بحاجة للمزيد من الشدة و(يجب) بذل المزيد من الجهد بشكل جماعي. اعتدنا القيام بذلك في الشهور الأولى من الموسم. يحتاج الجميع للنظر لأدائه وما يفعلونه للفريق".

وشارك كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي معا لأول مرة هذا العام ضد رانس، لكن نادرا ما كان هذا الثلاثي يدافع لينقسم الفريق نصفين وكان ضعيفا في الدفاع.

وقال جالتييه "لدينا ثلاثة لاعبين موهوبين بشكل رائع في الهجوم واللعب بدون أحدهم من أجل التوازن أكثر سيكون خطأ.

"لعبنا بصلابة وتماسك بوجود الثلاثة معا من قبل، ومع ذلك لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن مباراة رانس".

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