بايرن ميونخ يضم المدافع كانسيلو بعقد إعارة من مانشستر سيتي

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه ضم البرتغالي الدولي جواو كانسيلو بعقد إعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

ويتضمن العقد بندا يتيح لبايرن ميونخ ضم اللاعب بعقد نهائي في الصيف.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة :"جواو لاعب نفكر فيه منذ فترة لأننا نقدر إمكانياته بشكل كبير. هو مناسب بشكل مثالي لنا بسبب أسلوبه الهجومي في اللعب وديناميكيته، كما أن عقليته وخبرته تتناسب بشكل جيد للغاية مع فريقنا."

ومن جانبه، قال كانسيلو "بايرن ناد كبير، واحد من أفضل الأندية في العالم، ولدي حماس هائل الآن للعب في فريق يضم هذه المجموعة الاستثنائية من اللاعبين."

وكان كانسيلو قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2019، وشارك مع الفريق في 154 مباراة رسمية سجل خلالها تسعة أهداف.



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