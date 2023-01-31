مواجهات متوازنة في دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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أسفرت قرعة الدور الخامس (دور الستة عشر) لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مجموعة من المواجهات المتوازنة، حيث أبعدت الفرق الكبرى عن مواجهة بعضها البعض.

وأسفرت القرعة عن خوض مانشستر سيتي مواجهة مع مضيفه بريستول سيتي في الوقت الذي يستضيف فيه مانشستر يونايتد ويستهام يونايتد.

ويلتقي توتنهام مع الفائز من مباراة شيفيلد يونايتد مع وريكسهام في الوقت الذي يلتقي فيه برايتون الذي أطاح بليفربول حامل اللقب من الدور الرابع أول أمس الأحد، مع مضيفه ستوك سيتي.

وفي باقي المباريات يلتقي ساوثهامبتون مع الفائز من مباراة لوتون مع جريمسبي وليستر سيتي مع الفائز من مباراة بلاكبيرن وبرمنجهام، ويلتقي ليدز يونايتد مع الفائز من مباراة فولهام مع سندرلاند ويلتقي الفائز من مباراة ايبسويتش وبيرنلي مع الفائز من مباراة شيفيلد وينزداي مع فليتوود.

وتنطلق مباريات دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم 27 فبراير المقبل.

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