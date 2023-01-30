ريال مدريد يصطدم ببرشلونة في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

المصدر: رويترز

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سيصطدم ريال مدريد بغريمه برشلونة في مباراة قمة مرتقبة بقبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد سحب القرعة اليوم الإثنين.

وسيلعب أتليتيك بيلباو أمام أوساسونا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للمسابقة.

وكان ريال قد شق طريقه لدور الثمانية بصعوبة بعد الفوز 3-1 على جاره أتليتيكو مدريد بعد وقت إضافي يوم الخميس، بينما تفوق برشلونة بهدف على ريال سوسيداد قبلها بيوم واحد.

وتأهل أوساسونا على حساب إشبيلية بينما انتصر بيلباو على بلنسية في دور الثمانية.

وسيتحدد موعد ذهاب وإياب قبل النهائي في وقت لاحق في ظل ارتباط ريال مدريد باللعب في كأس العالم للأندية بالمغرب الأسبوع المقبل.

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