مسيرة وليامز القياسية المذعلة تتوقف عند 251 مباراة متتالية في الليغا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقف الرقم القياسي للمهاجم إنياكي وليامز عند 251 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن اضطر للغياب عن مواجهة فريقه أتليتيك بيلباو أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة أمس الأحد.

وغاب وليامز (28 عاما) عن تشكيلة بيلباو في الدوري لأول مرة منذ 2016 خلال الخسارة 1-صفر بملعب سيلتا.

وذكرت صحيفة (ماركا) أن آخر مباراة غاب عنها وليامز كانت قبل 1174 يوما أمام ملقة في 17 أبريل 2016، وبعدها خاض 251 مباراة دون توقف في المسابقة، بفارق كبير عن أقرب لاعب له بالقائمة التاريخية، خوان أنطونيو لارانياج (202).

وكان وليامز، الذي حول الولاء إلى غانا وشارك معها في كأس العالم بقطر بينما مثل شقيقه الأصغر نيكو وليامز إسبانيا في نفس البطولة، يأمل في الوصول إلى 300 مباراة متتالية بالدوري الإسباني.

لكن إصابة عضلية تعرض لها أمام بلنسية في كأس الملك يوم الخميس الماضي عرقلت مسيرته المذهلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز