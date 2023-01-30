سان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي بتعادل مع رانس

المصدر: رويترز

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واصل باريس سان جيرمان نتائجه السيئة عندما اهتزت شباكه قرب النهاية ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه ستاد رانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد.

ومنح نيمار التقدم لصاحب الأرض في بداية الشوط الثاني قبل طرد زميله ماركو فيراتي بعد قليل من مشاركته كبديل.

وأدرك فلوريان بالوجن التعادل لرانس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدر باريس سان جيرمان، الذي افتقر للإبداع، فرصة تعزيز صدارته واستغلال تعثر لانس وأولمبيك مرسيليا وموناكو أول أمس السبت.

ويملك حامل اللقب، والذي خسر مرتين في آخر ثلاث مباريات، 48 نقطة من 20 مباراة متقدما بثلاث نقاط على لانس.

ولدى مرسيليا 43 نقطة في المركز الثالث.

ويأتي رانس في المركز 11 برصيد 26 نقطة بعدما عزز سجله الخالي من الهزيمة في الدوري إلى 12 مباراة.

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