دورتموند يعرقل انتفاضة ليفركوزن بثنائية في الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

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حافظ بوروسيا دورتموند على صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب تغلبه 2 / صفر على مضيفه باير ليفركوزن، اليوم الأحد، في ختام منافسات المرحلة الثامنة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل شالكه مع ضيفه كولون بدون أهداف.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 34 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع بترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط فقط خلف غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر)، في حين توقف رصيد ليفركوزن عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب (باي أرينا)، افتتح كريم أديمي التسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 33، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز إدموند تابسوبا، لاعب ليفركوزن، هدفا عكسيا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 53.

بهذا الفوز، تمكن دورتموند، الذي لم يعرف سوى نغمة الفوز منذ استئناف منافسات المسابقة نشاطها بعد توقفها لمدة تزيد عن شهرين بسبب كأس العالم والعطلة الشتوية، من عرقلة سلسلة انتصارات ليفركوزن في بوندسليجا، التي استمرت في المراحل الخمس الماضية.

في المقابل، أهدر شالكه نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه كولون في وقت سابق اليوم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

وبقي شالكه قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 10 نقاط، في حين رفع كولون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب المسابقة.



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