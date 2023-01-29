برشلونة والريال يترقبان قرعة المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا

المصدر: د ب أ

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تجرى غدا الاثنين قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والذي وصلت إليه فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا.

وتستحوذ هذه الفرق فيما بينها على 73 لقبا سابقا في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة برصيد 31 لقبا ،مقابل 23 لقبا لبلباو و19 لقبا لريال مدريد، فيما لايزال أوساسونا هو الوحيد من بين هذه الفرق الأربعة الذي لم يسبق له الفوز باللقب.

وتجرى القرعة غدا لتقسيم هذه الفرق الأربعة على مواجهتي الدور قبل النهائي، واللتين تقام كل منهما بنظام الذهاب والإياب.

كان برشلونة بلغ الدور قبل النهائي بالفوز على ريال سوسييداد 1 / صفر في دور الثمانية، الذي شهد فوز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد 3 / 1،وبلباو على بلنسية 3 / 1 ،وأوساسونا على أشبيلية 2 / 1 .

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