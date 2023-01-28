إنتر ميلان يقلب تأخره أمام كريمونيزي إلى فوز في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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قلب فريق إنتر ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه كريمونيزي إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيض تعادل إمبولي مع تورينو 2/2.

وتقدم كريمونيزي بهدف سجله ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 11 وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 21 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 65.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كريمونيزي عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق إمبولي مع ضيفه تورينو 2/2 .

وسجل هدفي إمبولي سبيستيان لوبيرتو ورازافان مارين في الدقيقتين 37 و69 ، فيما سجل هدفي تورينو صامويل ريتشي وأنتونيو سانابريا في الدقيقتين 82 و85.

ورفع إمبولي رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر كما رفع تورينو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.



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