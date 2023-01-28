برشلونة يفوز على جيرونا ويتوج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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قاد بيدرو جونزاليس لوبيز (بيدري) فريقه برشلونة للتتويج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني لكرة القدم عقب الفوز على جيرونا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز قادش على ريال مايوركا 2 / صفر.

وسجل بيدري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 ليمنح برشلونة لقب بطل الشتاء بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد التي تقام غدا الأحد.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فريق جيرونا لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على المرميين في الدقائق الأولى من اللقاء.

وشهدت الدقيقة 15 أولى الفرص الخطيرة وكانت من نصيب فريق برشلونة عندما تباطأ باولو جازانيجا في تمرير الكرة ولم يلحظ أن أنسوماني فاتي قريب منه، ليتمكن لاعب برشلونة من قطع الكرة ليسدد قبل أن يسدد كرة أرضية قوية لكن الحارس قام بتصليح خطأه وتصدى للكرة.

ورغم استمرار أفضلية برشلونة ن حيث الاستحواذ وتوالي المحاولات الهجومية إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 29 والتي كادت أن تشهد تسجيل برشلونة هدف التقدم عندما أخطأ خوانبي لوبيز، مدافع جيرونا، في تمرير الكرة ليحصل عليها أنسوماني فاتو على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول أي جديد حيث انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة برشلونة على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل واصل فريق جيرونا اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وأسفرت هجمات برشلونة المتتالية عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 61 عندما مرر جوردي ألبا كرة عرضية أرضية لمسها الحارس جازانيجا بأطراف أصابعه قبل أن يتابعها بيدرو جونزاليس لوبيز (بيدري) بتسديدة على داخل المرمى.

لم يتغير الحال كثيرا بعد الهدف حيث استمرت سيطرة برشلونة على مجريات اللقاء وسط تراجع من لاعبي جيرونا، ورغم سيطرة برشلونة شبه المطلقة على مجريات اللقاء إلا أنه فشل في تهديد مرمى جيرونا، الذي فشل هو الآخر في تشكيل أي خطورة على مرمى منافسه، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت تخلى فريق جيرونا عن حذره الدفاعي وبدأ مبادلة برشلونة للهجمات ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 85 والتي شهدت فرصة خطيرة لجيرونا عندما سدد توني فيلا سواريز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة تصدى لها.

بعدها بدقيقة أهدر إيفان مارتن، لاعب جيرونا، فرصة تسجيل هدف التعادل عندما لعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء برشلونة قابلها مارتن بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لتير شتيجن.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز برشلونة بهدف نظيف.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق قادش على ريال مايوركا 2 / صفر.

وسجل هدفي قادش ثيو بونجوندا في الدقيقة العاشرة وأليخاندرو فرنانديز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

ورفع قادش رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز العاشر.





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