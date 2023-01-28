هدف إيهيناتشو يؤهل ليستر إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

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أنقذ كليتشي إيهيناتشو فريقه ليستر سيتي من مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما هز الشباك في الشوط الثاني ليمنحه الفوز 1-صفر على ولسول المنتمي للدرجة الرابعة والتأهل إلى الدور الخامس اليوم السبت.

وخاض ليستر، الذي كان انتصر بهدف إيهيناتشو على جيلينجهام المتعثر في الدرجة الرابعة في الدور السابق، اختبارا صعبا أمام فريق بدا عازما على الحفاظ على شباكه نظيفة أمام نظيره المنافس في الدوري الممتاز.

واحتاج ليستر إلى نصف ساعة ليسدد أول كرة على المرمى، وزاد الموقف سوءا بعد إهدار لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس ركلة جزاء سددها في القائم عقب عرقلة باتسون داكا داخل منطقة الجزاء.

لكن البديل إيهيناتشو أنقذ ليستر عندما سدد كرة من عند حدود منطقة الجزاء اصطدمت في ظهر المدافع براندون كوملي لترتفع إلى أعلى وتسقط خلف الحارس إلى داخل الشباك.

وفي وقت سابق من اليوم، فاز ليدز يونايتد المنافس في الدوري الممتاز 3-1 على أكرينجتون ستانلي ليتأهل إلى الدور الخامس للمرة الأولى منذ 2016.

وافتتح جاك هاريسون التسجيل لفريق المدرب جيسي مارش قبل أن يضيف جونيور فيربو ولويس سينسترا هدفين ليفوز ليدز على منافسه المنتمي للدرجة الثالثة والذي قلص الفارق بواسطة ليزلي أدكويا.

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