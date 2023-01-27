الجزائر تهزم ساحل العاج وتبلغ دور الثمانية في بطولة أفريقيا للمحليين

المصدر: رويترز

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بلغ المنتخب الجزائري دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين لكرة القدم عقب فوزه الصعب على ساحل العاج 1-صفر على استاد نيلسون مانديلا ببلدية براقي بالجزائر العاصمة.

وجاءت بداية اللقاء، الذي شهده حضور جماهيري جزائري غفير في ظل أجواء غائمة وممطرة، صعبة لأصحاب الأرض عندما أعاد القائد أيوب عبد اللاوي الكرة بالخطأ إلى حارسه ألكسندر قندوز الذي لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء. ولجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ليطرد حارس شباب بلوزداد.

واربك هذا النقص العددي حسابات المدرب الجزائري مجيد بوقرة. لكن سرعان ما تساوت الكفة في الدقيقة 33 حين طرد الحكم لاعب منتخب ساحل العاج كواسي أتوهولا ياو.

وعادت الكفة لتميل لصالح منتخب الجزائر في الشوط الثاني بفضل عدة فرص خطيرة سنحت له.

وكاد عبد الرحمن مزيان أن يخدع حارس ساحل العاج في الدقيقة 60 بتسديدة مرت بعيدا قبل أن يأتي هدف الحسم في الوقت بدل الضائع بعد حصول أيمن محيوص هداف منتخب الجزائر على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

ونجح محيوص في هز الشباك ليدخل السعادة على الالاف من الجماهير الجزائرية التي حضرت اللقاء.

وستلعب الجزائر في دور الثمانية مع الفائز من لقاء موريتانيا والسنغال.

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