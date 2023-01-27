أياكس يقيل مدربه شرودر بعد سلسلة طويلة خالية من الانتصارات

المصدر: رويترز

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أعلن أياكس أمستردام حامل لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم عن إقالة مدربه ألفريد شرودر عقب التعادل 1-1 مع فوليندام أمس الخميس، لتمتد سلسلة الصيام عن الانتصارات بالمسابقة للمباراة السابعة.

وعين شرودر بعقد يمتد عامين في مايو لخلافة إريك تن هاج الذي انتقل لقيادة مانشستر يونايتد.

لكن أياكس، صاحب المركز الخامس في الدوري بفارق سبع نقاط عن فينوورد المتصدر بعد 18 مباراة، قرر إنهاء التعاقد مع مدرب كلوب بروج السابق.

وذكر إدوين فان دير سار، المدير التنفيذي لأياكس في بيان "إنه قرار مؤلم لكنه ضروري، رغم الانطلاقة الجيدة للموسم فقدنا الكثير من النقاط والأداء لم يكن مستقرا".

وأضاف "بسبب كأس العالم كانت لدينا فترة توقف طويلة ومبكرة بالشتاء، منحنا ألفريد الوقت والثقة لتغيير الأمور، كان واضحا بالنسبة لنا عدم قدرته على إحداث تغيير".

ولم يفز أياكس في الدوري منذ تغلبه 3-2 على فالفايك في 23 أكتوبر وتعادل في آخر ست مباريات بالدوري.

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