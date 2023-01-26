اللاعب الأستراليا "مابل" أبرز شخصية شابة في بلاده تقديراً لدعم اللاجئين

المصدر: رويترز

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اختير أوير مابل، جناح منتخب أستراليا لكرة القدم، أبرز شخصية شابة في العام بالبلاد، تقديرا لجهوده الإنسانية في معسكرات اللاجئين من غرب أفريقيا، والتي ولد بها.

وينتمي مابل (27 عاما) لأبوين من جنوب السودان، وولد في مخيم للاجئين في كينيا، وانتقل إلى أستراليا في سن العاشرة.

وقال عبر فيديو نشره الاتحاد الأسترالي للعبة "اختياري شخصية الشباب في أستراليا يمنحني القوة لمواصلة ما أفعله".

وأضاف "أحب مساعدة الناس وأنا متحفز حقا للبناء على ذلك".

وتسلم والداه الجائزة من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز نيابة عن مابل الذي يلعب بصفوف سبارتا براج التشيكي.

وكانت مؤسسته الخيرية، التي يشرف عليها مع شقيقه أوير بول، تهدف للتبرع بملابس كرة القدم إلى الأطفال اللاجئين بمخيمات غرب أفريقيا، لكنها توسعت لتوفر معدات ومستلزمات طبية.

وسجل مابل ركلة ترجيح أمام بيرو في يونيو حزيران الماضي قادت أستراليا للتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، وساهم في الوصول إلى دور 16 في قطر.

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