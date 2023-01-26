تحديد الأول من فبراير المقبل موعداً لقرعة أمم أفريقيا للناشئين

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن تحديد يوم الأول من فبراير المقبل، موعداً لإجراء قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما بالجزائر، مشيرا إلى أن الحفل سيتم نقله عبر المنصات الرسمية للكاف.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي أمس الأربعاء، إن البطولة سيشارك فيها 11 منتخبا بخلاف الجزائر المستضيف، حيث ستتواجد منتخبات المغرب ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال ومالي والصومال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان والكونغو وزامبيا.

وتُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 عاما في الجزائر في الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو المقبلين، في مدن الجزائر وقسنطينة وعنابة، التي تستضيف حاليا بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

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