تأهل تاريخي ومفاجىء لموريتانيا والنيجر لربع نهائي "الشان"

المصدر: د ب أ

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فجر منتخب النيجر لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على نظيره الكاميروني 1/صفر مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) المقامة حاليا بالجزائر، ليكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية.

وهذه هي المرة الثانية التي تتأهل فيها النيجر لربع نهائي الشان، حيث سيواجه منتخب غانا السبت المقبل، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران غربي الجزائر.

سجل البديل سومايلا بادامسي الهدف الوحيد للمباراة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 69.

وفي بقية مباريات دور الثمانية، تلعب الجزائر مع كوت ديفوار ومدغشقر مع موزمبيق، وتلتقي السنغال مع موريتانيا.

وكان منتخب موريتانيا حقق تأهلا تاريخيا لدور الـ 8 عن المجموعة الرابعة، عقب فوزه أمس الثلاثاء على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف، على ملعب " ميلود هدفي" بمدينة وهران.

وانتزع منتخب موريتانيا صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق بنقطتين أمام منتخب أنغولا الذي ودع البطولة برفقة منتخب مالي الذي احتل المركز الأخير بنقطة واحدة.

سجل ممادو سي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 53.

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