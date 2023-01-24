تن هاج: يونايتد يستمتع بفرصة الفوز بلقب قبل مواجهة فورست في كأس الرابطة

المصدر: رويترز

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء إن فريقه لديه فرصة جيدة لتحقيق أول ألقابه منذ عام 2017 وذلك قبل خوض مباراة ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم ضد نوتنهجام فورست.

ويواجه يونايتد انتقادات من جماهيره بسبب فترة صيام طويلة عن الألقاب حيث جاء آخر تتويج له في 2017 حين فاز بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة.

لكن يونايتد تطور تحت قيادة تن هاج ويعد الفريق الإنجليزي الوحيد الذي ينافس في أربع بطولات هذا الموسم وهي الدوري الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وقال تن هاج للصحفيين اليوم الثلاثاء قبل التوجه لملاقاة فورست "لدينا رغبة في الفوز ببطولات. لدينا فرصة جيدة لكن يتعين علينا التعامل مع مباراة تلو الأخرى.

"الآن سنلعب مباراتين ضد فورست، نركز على المباراة الأولى ولا نفكر في أبعد من ذلك حتى لا نفقد تركيزنا".

وقال تن هاج إن فريقه تخطى مرارة الهزيمة في المباراة الأخيرة 3-2 من أرسنال متصدر الدوري وكل اللاعبين يضعون تركيزهم على مواجهة فورست، الذي يحتل المركز 13 في الدوري ويتأخر بتسعة مراكز عن يونايتد.

وقال المدرب الهولندي إن غياب ديوجو دالوت وجيدون سانشو وأنطوني مارسيال سيستمر بينما عاد كاسيميرو بعد نهاية فترة إيقافه.

وستقام مباراة العودة في الأول من فبراير على ملعب أولد ترافورد.

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