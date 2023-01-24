مدرب دورتموند: العائد آلير سيساعدنا على حصد النقاط

المصدر: رويترز

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من المتوقع أن يعود سيباستيان آلير مهاجم بروسيا دورتموند للعب مجددا مع الفريق ضد ماينتس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم غدا الأربعاء، حيث يحتاج الفريق لأهداف مهاجم ساحل العاج لتحسين سجل نتائجه خارج ملعبه هذا الموسم.

وشارك آلير، الذي خضع للعلاج من سرطان الخصية بعد تشخيص المرض في يوليو تموز الماضي، لأول مرة مع دورتموند بعد العودة خلال انتصاره 4-3 على أوجسبورج يوم الأحد، حيث ظهر كبديل في الشوط الثاني.

ومع شكوك حول مشاركة القائد ماركو رويس غدا الأربعاء لعدم جاهزيته وغياب صانع اللعب جود بلينجهام بسبب الإيقاف، يبدو أن آلير قد يشارك أمام ماينتس.

وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نتابع الأمر يوما بيوم. وهو يتحسن كل يوم. لقد استعاد إيقاعه ونتوقع أن نرفع الحمل بانتظام. نحن متأكدون أيضا أنه سيلعب دورا هاما في مباراة الغد".

ويعاني دورتموند، الذي سيلعب ضد تشيلسي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في 15 فبراير شباط المقبل، في المباريات خارج ملعبه في الأشهر الأخيرة في الدوري.

وبعد الفوز في أول مباراتين خارج ملعبه لم ينتصر دورتموند إلا مرة واحدة في ست مباريات متتالية بالدوري.

ويحتل دورتموند المركز السادس برصيد 28 نقطة ويتأخر بسبع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وقال ترزيتش "نعلم أن هذه تمثل مشكلة لكن بالنظر إلى كأس ألمانيا أو دوري الأبطال فستجد بعض المباريات الناجحة خارج ملعبنا".

وأضاف "لكن نحن نناقش هذه الأشياء بوضوح مع الفريق والجهاز التدريبي. نحتاج للبدء في جمع النقاط خارج ملعبنا. وهذا الأمر ينطبق على مباراة الغد بالطبع".

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