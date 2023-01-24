باريس سان جيرمان في حالة تأهب مع وصول الموسم لنقطة تحول

المصدر: رويترز

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سيراقب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان حالة لاعبيه البدنية عن كثب وسيطبق عملية التناوب بين اللاعبين بعناية مع دخول الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم سلسلة من المباريات المتتالية قد تكون حاسمة في شكل الموسم.

وسيلعب سان جيرمان ست مباريات خلال 16 يوما ومنها اللعب في دور الستة عشر لكأس فرنسا ضد غريمه أولمبيك مرسيليا ومواجهة في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الشهر المقبل.

ويتصدر فريق العاصمة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، وظهر الفريق وهو يفتقر للإبداع والشراسة في مبارياته الأخيرة كما خسر آخر مباراتين خارج ملعبه في الدوري ضد لانس وستاد رين.

وقال جالتييه بعد الفوز 7-صفر على فريق الهواة باي دي كاسيل، ليتأهل بسهولة لدور الستة عشر لكأس فرنسا أمس الإثنين "مع سلسلة من المباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام تبدأ في الأسبوع المقبل، يجب علينا أن نكون يقظين جدا في الطريقة التي نتعامل بها مع الفريق من حيث عملية التناوب والحالة البدنية".

وبينما قد يكون الأمر مغريا للتركيز بشكل رئيسي على دوري الأبطال، وهي البطولة التي لم يحرز لقبها سابقا، فإن جالتييه قال إن النادي لن يهتم بمباراة أكثر من الأخرى.

وقال جالتييه بعد سؤاله عن السفر لمواجهة مرسيليا قبل أسبوع واحد من استضافة بايرن "هدفنا هو الذهاب بعيدا. ولتحقيق ذلك علينا إقصاء مرسيليا في سياق ليس سهلا بسبب جدول المباريات".

وسيبدأ سان جيرمان سلسلة مبارياته بثلاث مواجهات في الدوري ضد ستاد رين ومونبلييه وتولوز بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 5 فبراير شباط، وقبل السفر لمرسيليا ثم مواجهة موناكو في الدوري وخوض مباراة الذهاب ضد بايرن في دوري الأبطال في الفترة ما بين 7-14 فبراير .

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