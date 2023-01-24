مبابي يدخل التاريخ بتسجيله 5 أهداف خلال فوز ساحق لسان جيرمان بكأس فرنسا

المصدر: د ب أ

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أصبح كيليان مبابي أول لاعب بفريق باريس سان جيرمان يحرز خمسة أهداف خلال مباراة واحدة، ليقود الفريق لاكتساح مضيفه بايس دي كاسل 7 /صفر في دور الـ32 لكأس فرنسا أمس الاثنين.

وحجز سان جيرمان مقعده في دور الستة عشر بعد تألق لافت من جانب مبابي نجم منتخب فرنسا.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الشوط الأول ثم أحرز هدفين في الشوط الثاني.

وافتتح مبابي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 29 وبعدها بأربع دقائق أضاف البرازيلي نيمار الهدف الثاني ثم أحرز مبابي هدفين متتاليين في الدقيقتين 34 و40.

وفي الشوط الثاني تكفل مبابي بتسجيل الهدفين الخامس والسابع لسان جيرمان في الدقيقتين 56 و79 وأحرز كارلوس سولر الهدف السادس في الدقيقة 64.

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