الإنتر يخسر من إمبولي ويهدر فرصة خطف "الوصافة" بالدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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فاز إمبولي على مضيفه إنتر ميلان 1 / صفر، الأمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل سيموني بالدانزي هدف المباراة الوحيد لإمبولي في الدقيقة 66.

وتجمد رصيد إنتر عند 37 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف ميلان صاحب المركز الثاني، مهدرا بذلك فرصة احتلال المركز الثاني ولو مؤقتا، فيما يلعب ميلان غدا مع لاتسيو ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الأخر رفع إمبولي رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

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