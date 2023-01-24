السودان يودّع أمم أفريقيا للمحليين بعد الخسارة بثلاثية من مدغشقر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألحق منتخب مدغشقر لكرة القدم هزيمة قاسية بنظيره منتخب السودان وتغلب عليه 3/صفر أمس الاثنين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الشهيد حملاوي" بمدينة قسنطينة، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالنسخة السابعة لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالجزائر.

وتصدرت مدغشقر المجموعة برصيد ست نقاط، فيما جاء منتخب غانا في المركز الثاني بـثلاث نقاط ليضمن تأهله لدور الثمانية، وحل منتخب السودان في المركز الثالث والأخير بلا رصيد في واحدة من مفاجآت هذه البطولة بالنظر لطموحات الاتحاد السوداني للعبة.

وسجل ثوكينانثينيانا راندرياتسفيرانا، وسولوماسبيونونا رازافيندرانيفو، ولاليانا رافانوميزانتسوا، أهداف مدغشقر في الدقائق 13، و30 و33، على الترتيب.

وفي دور الثمانية سيلتقي منتخب مدغشقر مع منتخب موزمبيق على ملعب "الشهيد حملاوي"، بينما يواجه منتخب غانا أول المجموعة الخامسة على ملعب "ميلود هدفي" بمدينة وهران غربي الجزائر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز