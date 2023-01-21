نابولي يهزم ساليرنيتانا بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 19 بالمسابقة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل جيوفاني دي لورينزو الهدف الأول لنابولي، قبل أن يعزز زميله النيجيري فيكتور أوسيمين تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

ورفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.



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