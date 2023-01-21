فيرجسون يسجل قبل النهاية ليمنح برايتون التعادل أمام ليستر

المصدر: رويترز

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تقمص المهاجم الشاب إيفان فيرجسون دور المنقذ لفريق برايتون آند هوف ألبيون بتسجيله هدفا قبل النهاية ليمنح فريقه التعادل 2-2 أمام ليستر سيتي في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأنهى لاعب الوسط الياباني كاورو ميتوما حالة الصمت بالتسجيل لبرايتون في الدقيقة 27 بنوعية هدف بات وبسرعة يحمل بصمته المميزة، حيث انطلق من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة بقدمه اليمنى لا يمكن إيقافها في الزاوية العليا للمرمى.

وبعد التصدي لتسديدتين من هارفي بارنز ويوري تيليمانس، استطاع ليستر المتعثر التعادل أخيرا عندما استغل مارك ألبرايتون أفضل هجمة سنحت للفريق في الشوط الأول، وسدد الكرة في الشباك قبل ثماني دقائق على نهاية الشوط الأول.

وارتكب سولي مارش لاعب برايتون خطأ فادحا ليعاقبه بارنز في الدقيقة 63 اثر ركلة ركنية سكنت الزاوية البعيدة واضعا ليستر في المقدمة 2-1 وهو ما جعله في طريقه نحو الفوز بعد أربع هزائم متتالية في الدوري.

ومع ذلك، كان لدى الأيرلندي فيرجسون البالغ من العمر 18 عاما، والذي حل بديلا لداني ويلبيك في الدقيقة 66، ردا آخر حيث سجل برأسه في الدقيقة 88 ليحصد نقطة لفريقه.

وتركت النتيجة برايتون في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس وسبع نقاط خلف نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع. ويحتل ليستر المركز 14 برصيد 18 نقطة.

وقال فيرجسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لدينا دائما فرصة للفوز في ظل الطريقة التي نلعب بها ...لدينا الإيمان دوما (بقدراتنا).

"لذلك لم تمر علينا لحظة اعتقدنا فيها أننا خسرنا المباراة ولدينا دائما فرصة للقتال".

وقال بريندان رودجرز مدرب ليستر لبي.بي.سي "وضعنا علامة فارقة لبقية الموسم فيما يتعلق بما يجب علينا القيام به، من حيث قتالنا وعقليتنا".

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