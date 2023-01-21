فرانكفورت يستغل السقوط المدوي لفرايبورج ويقتنص وصافة البوندسليجا

المصدر: د ب أ

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اقتنص اينتراخت فرانكفورت وصافة الدوري الألماني لكرة القدم مستغلا فوزه على ضيفه شالكه وتعثر فرايبورج أمام مضيفه فولفسبورج اليوم السبت..

واستأنف فرانكفورت مشواره في البوندسليجا بالفوز على شالكه 3 /صفر في الوقت الذي تعرض فيه فرايبورج لهزيمة قاسية على ملعب فولفسبورج صفر/ 6.

وفي باقي المباريات فاز بوخوم على ضيفه هيرتا برلين 3 /1 ويونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 3 /1 وتعادل شتوتجارت مع ماينز 1 /1.

وعلى ملعب دوتش بانك بارك، تقدم المهاجم الدنماركي الدولي يسبر ليندستروم بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني أضاف رفاييل بوري وأوريليو بوتا الهدفين الثاني والثالث لفرانكفورت في الدقيقتين 84 و90.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورج الذي تراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف خلف يونيون برلين صاحب المركز الثالث.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 35 نقطة ويحل لايبزج بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد تعادله مع النادي البافاري 1 /1 أمس الجمعة.

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، حسم فولفسبورج فوزه على فرايبورج في الشوط الأول وسط تألق لافت من المهاجم الدنماركي الدولي يوناس فيند.

وافتتح المهاجم النمساوي الشاب باتريك فايمر التسجيل لفولفسبورج بعد مضي دقيقتين من بداية المباراة ثم تقمص فيند دور البطولة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و37.

وفي الشوط الثاني أحرز يانيك جيرهاردت رابع أهداف فولفسبورج في الدقيقة 56 ثم سجل ريدل باكو الهدف الخامس في الدقيقة 80 وتكفل لوكا فالدشميدت بتسجيل الهدف السادس من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وتقدم فولفسبورج للمركز السادس بفضل هذا الفوز، رافعا رصيده إلى 26 نقطة.

وعلى ملعب رورستاديون، اقتنص بوخوم فوزا غاليا من ضيفه هيرتا برلين بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف واحد في الشوط الثاني.

وتقدم فيليب هوفمان بهدف لبوخوم في الدقيقة 22 ثم أضاف كيفين شلوتيربيك الهدف الثاني في الدقيقة 44 ثم سجل فيليب هوفمان الهدف الثالث في الدقيقة 57 ورد سوات سيردار بالهدف الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 16 نقطة ليغادر منطقة الخطر ويتقدم للمركز الرابع عشر في الوقت الذي تراجع فيه هيرتا برلين للمركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، قلب يونيون برلين تأخره بهدف أمام ضيفه هوفنهايم إلى فوز مثير بثلاثية.

وتقدم هوفنهايم بهدف عن طريق ايلاس بيبو في الدقيقة 43 لكن يونيون برلين رد بثلاثة أهداف حملت توقيع دانيلو ديوخي بواقع هدفين في الدقيقتين 73 و89 مقابل هدف واحد لجامي لويلينج في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 30 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب مرسيدس بينز ارينا تعادل شتوتجارت مع ضيفه ماينز بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث من القاع مقابل 20 نقطة لماينز في المركز العاشر.

وتقدم سيرو جيراسي بهدف لشتوتجارت في الدقيقة 36 ثم تعادل ماركوس إنجفارتسن لماينز من ضربة جزاء في الدقيقة 40.



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