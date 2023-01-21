المدير الرياضي لهيرتا برلين يشيد باختيار فولر لمنصب مدير المنتخب الألماني

المصدر: د ب أ

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أكد فريدي بوبيتش المدير الرياضي لنادي هيرتا برلين اليوم السبت أن الاتحاد الألماني لكرة القدم اتخذ قرارا إيجابيا باختيار رودي فولر لمنصب مدير المنتخب الأول.

وقال بوبيتش اليوم السبت لشبكة "سكاي سبورتس"، "سعيد بتولي رودي فولر المهمة".

وأعرب بوبيتش عن قناعته بأن "فولر بمقدوره منح المنتخب الوطني جرعة هائلة من الثقة بالنفس".

وتردد أن بوبيتش كان مرشحا للمنصب بعد رحيل أوليفر بيرهوف عقب خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي من كأس العالم.



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