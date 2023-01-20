خلفاً لبيرهوف.. رودي فولر مديراً رياضياً للمنتخب الألماني

المصدر: د ب أ

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قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الخميس، تعيين رودي فولر مديرا رياضيا جديدا للمنتخب الألماني للرجال اعتبارا من مطلع فبراير المقبل.

وجرى ترشيح فولر المهاجم والمدرب السابق لألمانيا، لتولي منصب مدير المنتخب الأول خلفا لأوليفر بيرهوف، الذي رحل عن منصبه عقب خروج الماكينات من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، حيث خرج الفريق من الدور الأول لنسختين متتاليتين من كأس العالم. وقضى بيرهوف 18 عاما في ذلك المنصب مع المنتخب، ساهم خلالها في إحراز كأس العالم 2014.

واعتزل فولر (62 عاما) عالم كرة القدم بعد رحيله عن منصب المدير الرياضي لباير ليفركوزن الموسم الماضي، لكنه سيعمل الآن رفقة هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لمساعدته على إعادة تنظيم صفوف فريقه قبل يورو 2024 في ألمانيا.

وقال فولر مؤخرا في تصريحات صحفية: "لنرى. يجب ألا نقلل من شأن أنفسنا في ألمانيا، هناك بالتأكيد فرص في بطولة أوروبا. نحن جيدون بما فيه الكفاية". وأضاف "بعض الأمور ينبغي أن تتغير، الشيء المهم للغاية هو ضرورة أن نثق في أنفسنا بشكل أكبر".

وجرى تشكيل لجنة خاصة تضم فولر وأوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، لبحث مصير المنتخب الألماني.

وأكد فاتسكه رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري الألماني أن فولر سيكون إضافة كبيرة. وأضاف "رودي لديه أفضلية نظرا لأن أغلب الناس لديها شعور إيجابي نحوه".

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