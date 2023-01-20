هدف كييزا المتأخر يمنح يوفنتوس فوزاً على مونزا في كأس إيطاليا

المصدر: رويترز

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هزّ مويزي كين وفيدريكو كييزا الشباك ليفوز يوفنتوس 2-1 على مونزا ويتأهل لمواجهة لاتسيو في دور الثمانية بكأس إيطاليا لكرة القدم أمس الخميس.

وافتتح كين التسجيل ليوفنتوس بضربة رأس في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة عرضية من ويستون ماكيني.

وأدرك ماتيا فالوتي التعادل لمونزا في الدقيقة 24 بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وأعاد البديل كييزا التقدم ليوفنتوس بتسديدة في الزاوية البعيدة قبل 12 دقيقة من النهاية.

وبحث مونزا عن هدف التعادل لكن دفاع يوفنتوس صمد أمام الضغط لينتزع التأهل.

وفي وقت أمس، فاز أتلانتا 5-2 على سبيتسيا، كما تغلب لاتسيو 1-صفر على بولونيا.

وفيما يلي مواجهات دور الثمانية بكأس إيطاليا:

إنتر ميلان ضد أتلانتا (31 يناير كانون الثاني)

فيورنتينا ضد تورينو (أول فبراير)

روما ضد كريمونيزي (أول فبراير)

يوفنتوس ضد لاتسيو (2 فبراير).

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