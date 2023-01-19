رونالدو يسجل هدفه الأول بعد الانتقال للنصر السعودي في ودية أمام سان جيرمان

المصدر: رويترز

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أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفاً من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالحه، ليسجل هدفه الأول بعد انتقاله للعب للنصر المنافس بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الشهر الماضي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المهاجم البالغ عمره 37 عاماً، بعد ارتطامه مع كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان ليخضع للعلاج، قبل أن يسجل الركلة بنفسه، ويدرك التعادل لفريق موسم الرياض في مباراة ودية أمام بطل فرنسا في استاد الملك فهد بالرياض.

وتقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بعد أربع دقائق من البداية قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 34.

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