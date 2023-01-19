خروج بيتيس حامل اللقب من كأس إسبانيا وتأهل أتليتيكو مدريد

المصدر: رويترز

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ودع ريال بيتيس حامل اللقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بخسارته 4-2 بركلات الترجيح أمام ضيفه أوساسونا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، فيما تأهل أتليتيكو مدريد إلى دور الثمانية بفوزه 2-صفر على ليفانتي المنتمي للدرجة الثانية.

وتقدم بيتيس مرتين الأولى بواسطة وليام كارفاليو في الدقيقة 62 ثم يوسف سابالي في الوقت الإضافي بعد إدراك ديفيد جارسيا التعادل لأوساسونا في المرة الأولى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأدرك روبن جارسيا التعادل مرة أخرى للفريق الضيف في الوقت الإضافي.

وبعد خسارته بركلات الترجيح أمام برشلونة في كأس السوبر المحلية الأسبوع الماضي تكررت خيبة أمل بيتيس.

ولم يهدر أوساسونا أي ركلة فيما أضاع سيرجيو كاناليس وجيدو رودريجيز ركلتين لبيتيس.

وأحرز ألفارو موراتا هدفا في بداية الشوط الثاني وأضاف ماركوس يورينتي هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز أتليتيكو في دور الستة عشر.

وأشرك دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو تشكيلة شبه أساسية لتفادي خيبة أمل أخرى في موسم صعب.

لكن أتليتيكو، الذي ودع دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة ويأتي رابعا في الدوري وانتصر مرة واحدة في آخر ست مباريات، لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول.

وانتزع أتليتيكو التقدم عندما انطلق البديل أنخيل كوريا إلى الأمام ومرر كرة في مساحة خالية إلى يورينتي الذي مررها بدوره إلى موراتا ليهز الشباك في الدقيقة 54.

وضمن يورينتي تأهل أتليتيكو إلى دور الثمانية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة متقنة.

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