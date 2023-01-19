أوغندا تباغت السنغال بهدف وتتصدر المجموعة الثانية بأمم أفريقيا للمحليين

المصدر: د ب أ

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ارتقى منتخب أوغندا لقمة ترتيب المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين لكرة القدم، المقامة حاليا في الجزائر.

وتغلب منتخب أوغندا 1 / صفر على منتخب السنغال، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل الكونغو الديمقراطية مع كوت ديفوار بدون أهداف.

ويدين المنتخب الأوغندي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ميلتون كاريسا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33، قبل أن تتضاعف معاناة المنتخب السنغالي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مامي ليباس لايا نجوم في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب أوغندا إلى 4 نقاط، ليتربع على الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب السنغال، في حين احتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث بنقطتين، وتذيل منتخب كوت ديفوار الترتيب بنقطة وحيدة.

ويلتقي منتخب السنغال مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخب كوت ديفوار ونظيره الأوغندي.

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