الجزائر أول المتأهلين لدور الثمانية ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات المنتخب الجزائري لكرة القدم أول فريق يحجز مقعده في دور الثمانية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تستضيفها بلاده حتى الرابع من فبراير المقبل، بعد تغلبه على إثيوبيا 1 /صفر أمس الثلاثاء، في ختام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط متقدما بنقطتين عن منتخب موزمبيق الوصيف، فيما توقف رصيد منتخب إثيوبيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وتتذيل ليبيا المجموعة بلا رصيد لتكون أول المودعين للبطولة.

وعلى ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية احتشد نحو 40 ألف مشجع لتقديم العون للمنتخب الجزائري بقيادة المدير الفني مجيد بوقرة، لكن المنتخب الإثيوبي أظهر بسالة كبيرة منذ بداية المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أيمن محيوص في فك شفرة دفاع المنتخب الاثيوبي بعدما تمكن من هز الشابك في الدقيقة 52، معلنا عن الهدف الثاني له في البطولة.

وفي مباراة أخرى، أنهى منتخب موزمبيق أحلام نظيره الليبي بالفوز عليه 3 /2.

وتقدم منتخب ليبيا بهدف عكسي سجله لوباز موشانجا بالخطأ في مرماها في الدقيقة 23، قبل ان يعدل البديل ميليثو ألكسندر النتيجة لموزمبيق في الدقيقة 74، ثم ضاعف زميله فيليسيانو جواو جون النتيجة في الدقيقة 80، وسجل باشواو لو هاكانج الهدف الثالث في الدقيقة 84، ووقع البديل أنياس صالتو، هدف تقليص الفارق لليبيا في الوقت بدل الضائع.

ويكفي منتخب موزمبيق التعادل أمام المنتخب الجزائري في الجولة الأخيرة لمرافقته لدور الثمانية بصرف النظر عن نتيجة مباراة إثيوبيا وليبيا.



(د ب أ)ي ت / ض ي / م ف م

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز