كونتي: إدارة توتنهام عليها تفسير سبب أزمة الفريق

المصدر: رويترز

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طالب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتفسير سبب أزمة الفريق الحالية قائلا إنه لا يتحمل وحده هذه المهمة.

وجمع توتنهام أربع نقاط فقط من أربع مباريات منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كأس العالم، وسيحل ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب يوم الخميس.

وأظهرت الخسارة على ملعبه 2-صفر أمام أرسنال يوم الأحد الماضي مدى تراجع الفريق خلف غريمه المحلي في شمال لندن هذا الموسم كما زادت الشكوك حول مستقبل كونتي مع النادي.

وجاهد المدرب الإيطالي لخفض التوقعات في توتنهام وقال عقب هزيمة ليلة رأس السنة على ملعبه أمام أستون فيلا إنه حقق معجزة بعدما قاد الفريق للمركز الرابع الموسم الماضي.

وفي حديثه لوسائل إعلام اليوم الثلاثاء تساءل كونتي عن سبب عدم توجيه أسئلة مماثلة لأعضاء مجلس إدارة توتنهام عن الاتجاه الذي يسير فيه النادي.

وقال كونتي، الذي يحتل فريقه المركز الخامس في الدوري، للصحفيين "هناك عادة سيئة في إنجلترا تتمثل في أن المدرب فقط من يتحدث ويشرح. لم أشاهد الطاقم الطبي يأتي إلى هنا ويشرح الأمر. لم أشاهد المدير الرياضي يأتي إلى هنا ويشرح استراتيجية أو رؤية النادي.

"في إيطاليا وقبل كل مباراة هناك شخص من النادي يذهب للحديث لوسائل الإعلام. أعتقد أن ذلك سيكون من الأفضل لنا، وإلا فهناك شخص واحد لشرح الموقف الذي أعتقد أنه من الأفضل أن يشرحه النادي.

"أعتقد أنه من الجيد للفريق أن يظهر (ممثله) في الإعلام ليس كل أسبوع لكن مرة كل 15 يوما أو مرة كل شهر".

وقللت تصريحات كونتي المنتظمة والعلانية بشأن قدرة فريقه على تحقيق الألقاب من صبر الجماهير لكنه يقول إنه يجد صعوبة في فهم من ينتقد أسلوبه.

وقال "إذا كان هناك انتقاد فعلينا قبوله لكن من الصعب فهمه لأننا نفعل كل ما في وسعنا في هذا الموقف.

"الحالة الذهنية للفريق جيدة للغاية لكن الأمر لا يدور فقط حولها".

وفاز توتنهام ذهابا وإيابا على مانشستر سيتي في الدوري الموسم الماضي ويحتاج لنتيجة إيجابية للحفاظ على آماله لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى. ويتأخر الفريق بخمس نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب ونيوكاسل ثالث الترتيب.

وسيعزز رودريجو بنتانكور لاعب وسط أوروجواي تشكيلة توتنهام بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في كأس العالم.

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