ليفربول للبيع بالكامل

المصدر: البيان

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يرغب مالكو ليفربول "فينواي سبورتس جروب" في بيع النادي بشكل كامل، وفق تقرير صحفي إنجليزي.

وكانت مجموعة "فينواي سبورتس" رحبت ببيع أصول النادي، لكن لم تكن هناك تأكيدات بشأن صيغة الصفقة.

وبحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن مالكي ليفربول يتطلعون لبيع النادي بالكامل، ومن المتوقع وصول العروض خلال الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المتوقع قيام المجموعة ببيع النادي، في نهاية العام 2023، لكن يبدو أن الأمور ستسير بسرعة أكبر.

ويعاني ليفربول مؤخرا على الصعيد الفني، حيث تراجعت نتائج الفريق، وتدنى ترتيبه للمركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ.

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