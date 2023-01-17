فوز الكاميرون على الكونغو وتعادل مثير بين مالي وأنغولا في "الشان"

المصدر: د ب أ

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تغلب المنتخب الكاميروني على نظيره منتخب الكونغو 1 /صفر في المباراة التي جمعت بينهما أمس الاثنين، على ملعب "ميلود هدفي" بمدينة وهران غربي الجزائر، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بالنسخة السابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين "الشان".

وتصدرت الكاميرون بهذه النتيجة، المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخب النيجر.

وسجل جيروم نجوم مبيكيلي، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 63.

وفي مواجهة مثيرة في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، فرض منتخب مالي التعادل على نظيره منتخب أنغولا 3/3 على ملعب "ميلود هدفي".

سجل لاوريندو أرويليو هدف السبق لأنغولا في الدقيقة 12، لكن حميدو سينايوكو أدرك التعادل لمالي في الدقيقة 23. وعاد أرويليو ليمنح أنغولا التقدم مجددا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 26. وأضاف ميجيل فيريرا جيلبرتو الهدف الثالث في الدقيقة 72.

لكن لاعبي منتخب مالي انتفضوا في الدقائق الأخيرة، ونجحوا في تقليص الفارق في الدقيقة 78 عن طريق يورو ممادو ديابي، ثم تعديل النتيجة بواسطة عصمان كوليبالي في الدقيقة 83.

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