هزيمة جديدة لباريس سان جيرمان والفارق في الصدارة يتقلص إلى ثلاث نقاط

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقلصت صدارة باريس سان جيرمان لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثلاث نقاط بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه ستاد رين اليوم الأحد.

وحسم رين فوزه التاسع على التوالي على أرضه في دوري الأضواء وهو رقم قياسي له بفضل هدف هماري توري في الشوط الثاني ليكبد ضيفه الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات في الدوري.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 47 نقطة من 19 مباراة متقدما بثلاث نقاط على لانس ثاني الترتيب والذي انتصر 1-صفر على أوكسير أمس السبت.

ويأتي أولمبيك مرسيليا ثالثا وله 42 نقطة عقب تغلبه 3-1 على تروا.

ورغم الفوز تراجع رين، الذي يملك 37 نقطة، إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف موناكو الذي سحق ضيفه أجاكسيو 7-1 بفضل ثلاثية وسام بن يدر في وقت سابق من اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز