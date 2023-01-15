أتلتيكو يتعادل مع ألميريا ويواصل نزيف النقاط بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل 1 / 1 مع مضيفه ألميريا، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز إسبانيول على مضيفه خيتافي 2 / 1.

وبقي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بترتيب المسابقة، بعدما أصبح في جعبته 28 نقطة من 17 مباراة، بفارق 13 نقطة خلف برشلونة (المتصدر)، الذي خاض 16 مباراة فقط، علما بأن فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة.

في المقابل، ارتفع رصيد ألميريا عند 18 نقطة من 17 مباراة في المركز الثالث عشر.

وبادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عن طريق آنخيل كوريا في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل البلال توريه لمصلحة ألميريا في الدقيقة 37.

واضطر أتلتيكو للعب بعشرة لاعبين قبل نهاية المباراة، عقب طرد لاعبه سيرخو ريجيلون في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.

من جانبه، وضع إسبانيول حدا لنتائجه المهتزة في البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه خيتافي، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد إسبانيول، الذي فشل في تحقيق أي انتصار خلال لقاءاته الثمانية الماضية بالبطولة، إلى 17 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث عشر، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة مع خيتافي، صاحب المركز الخامس عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم إسبانيول في النتيجة عن طريق خوسيلو في الدقيقة السادسة، لكن سرعان ما أدرك خيتافي التعادل بهدف عبر إنيس أونال في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني، منح خافيير بوادو النقاط الثلاث لإسبانيول، بعدما أحرز الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 62



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