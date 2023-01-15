إسبانيول يعود للانتصارات عبر بوابة خيتافي بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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وضع إسبانيول حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه خيتافي، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد إسبانيول، الذي فشل في تحقيق أي انتصار خلال لقاءاته الثمانية الماضية بالبطولة، إلى 17 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث عشر، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة مع خيتافي، صاحب المركز الخامس عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر إسبانيول بالتسجيل عن طريق خوسيلو في الدقيقة السادسة، لكن سرعان ما أدرك خيتافي التعادل بهدف عبر إنيس أونال في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني، منح خافيير بوادو النقاط الثلاث لإسبانيول، بعدما أحرز الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 62.



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