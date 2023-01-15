ميلان ينتفض ليتعادل في ليتشي

المصدر: رويترز

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أحرز رافائيل لياو ودافيدي كالابريا هدفين في الشوط الأول ليعوض ميلان حامل اللقب تأخره بثنائية إلى تعادل 2-2 مع مضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم .

وصعق ليتشي منافسه بانتزاع التقدم بعد ثلاث دقائق من البداية عندما وضع تيو هرنانديز الكرة داخل مرمى فريقه بعد خطأ من زميله بيير كالولو.

وبعد ذلك بدقيقتين أهدر فيدريكو دي فرانشيسكو فرصة إضافة الهدف الثاني حيث مرت تسديدته بجوار القائم بقليل بعد تمريرة من فالنتين جندري.

وعزز صاحب الأرض من تفوقه في الدقيقة 23 إذ حول المدافع فيدريكو باسكيروتو تمريرة مورتن يولماند العرضية بضربة رأس داخل الشباك.

وقلص ميلان الفارق بعد الاستراحة عندما تابع لياو كرة مرتدة من الحارس فلاديميرو فالكوني.

وأضاع جندري فرصة إعادة التقدم بفارق هدفين لصالح ليتشي بعدما حول المدافع الفرنسي تمريرة دي فرانشيسكو بضربة رأس خارج الملعب.

وأدرك كالابريا التعادل بضربة رأس في الدقيقة 70.

ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة وقفز إلى المركز الثاني متقدما بنقطة واحدة عن يوفنتوس الذي تلقى خسارة ثقيلة 5-1 أمام المتصدر نابولي الذي يملك 47 نقطة أمس الجمعة.

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