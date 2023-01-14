كلوب يهاجم "أسوأ أداء على الإطلاق" لليفربول بعد الهزيمة من برايتون

المصدر: رويترز

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عبر يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الاستياء من أداء فريقه خلال الهزيمة المذلة 3-صفر من برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، واعتبرها الأسوأ على الإطلاق منذ توليه القيادة.

وأحرز الجناح سولي مارش هدفين وصنع الثالث خلال هيمنة برايتون على اللقاء منذ البداية حتى النهاية بينما عجز ليفربول عن تشكيل هجمة واحدة منظمة.

وقال كلوب الغاضب "أنا محبط للغاية، أهنئ برايتون على مباراة ممتازة أمام منافس سيء، لم يكن الفريق جيدا اليوم ولا يمكنني تذكر أي فترة جيدة باللقاء".

وأضاف "اللعب بشكل أفضل من اليوم مسألة سهلة لأن هذا أسوأ ما يمكن، لا أتذكر مباراة أسوأ لنا".

ورغم الخسارة 3-1 من برنتفورد في مباراته السابقة بالدوري قال كلوب إنه كان واثقا من تحقيق الفوز المنشود اليوم.

وواصل "لم تكن هناك مؤشرات على هذا الأداء قبل المباراة لكن هذا ربما يحدث أحيانا، لم يكن هناك ما دفعني للتفكير في ذلك أمس".

وتدهورت مسيرة ليفربول هذا الموسم في ظل الأداء المتواضع أو إصابة لاعبين بارزين، إذ غاب القائد فيرجيل فان دايك بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وبدأ الوافد الجديد كودي جاكبو أساسيا في غياب المهاجم داروين نونيز.

ونتيجة لذلك عانى ليفربول في الاستحواذ واغتنم برايتون معظم الفرص المتاحة.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 28 نقطة بفارق سبع نقاط خلف نيوكاسل الرابع، آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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