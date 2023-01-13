ديبالا يرسل روما إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا

المصدر: رويترز

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منح هدف للمهاجم باولو ديبالا في الشوط الثاني فريقه روما الفوز 1-صفر على جنوة والتأهل إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم أمس الخميس ليحافظ على آمال فريق العاصمة في حصد اللقب للمرة العاشرة.

ووضع البديل ديبالا روما في المقدمة في الدقيقة 64، حيث أرسل المهاجم الأرجنتيني تسديدة قوية من زاوية ضيقة داخل المرمى بعد مشاركته بين الشوطين بدلا من لاعب الوسط لورينتسو بليجريني.

كما تأهل أمس، فيورنتينا إلى دور الثمانية بفوزه 1-صفر على سامبدوريا.

ويستضيف نابولي متصدر الدوري الإيطالي فريق كريمونيزي متذيل الترتيب يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب أتلانتا ولاتسيو ويوفنتوس مبارياتهم في دور الستة عشر يوم الخميس المقبل.

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